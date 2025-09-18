Ditjen Hubdat Kemenhub Beri Penghargaan Bidang Keselamatan Transportasi Darat

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan penghargaan Bidang Keselamatan Transportasi Darat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Rabu (17/9).

Adapun tema yang diusung pada acara kali ini ialah "Mewujudkan Keselamatan Transportasi Jalan melalui Tersedianya Kendaraan yang Berkeselamatan" #SatuNyawaTerlaluBanyak #KeselamatanJalanUntukIndonesia.

Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional pada 17 September 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada 19 September Tahun 2025.

"Kami memberikan apresiasi kepada para insan perhubungan baik dari lingkungan Kementerian Perhubungan maupun di luar Kementerian Perhubungan termasuk pelajar. Kegiatan ini bisa mengingatkan kita akan pentingnya aspek keselamatan pada transportasi darat," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan saat memberikan sambutan.

Aan menuturkan keselamatan jalan saat ini ada pada tingkat yang memprihatinkan.

Data Korlantas Polri menyebutkan pada 2024 terjadi sekitar 150 ribu kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban jiwa.

"Satu nyawa terlalu banyak untuk menjadi korban kecelakaan. Maka, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan para pelajar untuk ikut serta mewujudkan keselamatan jalan dan mengurangi angka fatalitas kecelakaan," kata Dirjen Aan.

Aan berharap melalui kegiatan ini semakin banyak semangat dan kontribusi yang ditularkan sehingga target-target yang ditentukan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan rencana aksi.