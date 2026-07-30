Ditjen Imigrasi Catat Komitmen Investasi Golden Visa Capai Rp 52,1 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) Hendarsam Marantoko mengatakan Imigrasi berkontribusi pada investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Hendarsam saat diskusi publik Hallonews bertajuk "Menguji Wacana Perluasan Bebas Visa: Peluang atau Ancaman?" yang dilaksanakan di Aula Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut Hendarsam, implementasi Golden Visa telah berhasil menarik komitmen investasi mencapai sekitar Rp 52,1 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan yang menarik bagi investor global.

"Imigrasi tetap membuka pintu bagi investor yang memberikan manfaat dan memastikan kualitas serta dampak bagi negara," ujarnya.

Ditjen Imigrasi mengemban fungsi sebagai fasilitator pembangunan, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan layanan keimigrasian bagi investor, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata.

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Hendarsam menyebut untuk mewujudkan hal tersebut, Imigrasi terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk instansi yang membidangi investasi.

“Kemudahan investasi tidak berarti mengabaikan aspek keamanan negara,” ungkap Hendarsam.