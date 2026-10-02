Ditjen Perhubungan Laut Gencarkan Pemeriksaan Terkonsentrasi di 8 Pelabuhan

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub terus memastikan kapal yang melayani masyarakat memenuhi standar keselamatan dan memiliki kesiapan menghadapi potensi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Kampanye Pemeriksaan Terkonsentrasi atau Concentrated Inspection Campaign (CIC) yang digelar sejak 23-30 September 2026 di delapan pelabuhan sasaran, di antaranya Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Banten, Tanjung Perak, Ternate, Semarang, dan Tanjung Wangi.

Pelaksanaan CIC menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap kapal penumpang dan Ro-Ro, khususnya dalam menghadapi risiko kebakaran yang dapat berdampak langsung terhadap keselamatan jiwa.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin mengatakan pemeriksaan keselamatan harus mampu memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan kapal dan awak kapal dalam menghadapi kondisi darurat.

“Keselamatan harus dipastikan sejak sebelum kapal berlayar. Pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan dokumen kapal lengkap, tetapi juga harus melihat kondisi teknis, kesiapan peralatan keselamatan, kesiapan awak kapal, serta kemampuan kapal dalam menghadapi keadaan darurat,” ujar Samsuddin.

Selain Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, pemeriksaan ini juga turut melibatkan surveyor dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI).

Ruang lingkup pemeriksaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan pencegahan dan penanganan kebakaran, antara lain verifikasi dokumen dan sertifikat kapal, kondisi sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran, ruang mesin, penataan dan pengikatan kendaraan, pengelolaan barang berbahaya, kesiapsiagaan awak kapal, serta pelaksanaan fire drill.

Pemeriksaan juga memastikan awak kapal memahami pembagian tugas dalam menghadapi keadaan darurat, termasuk antara penanganan kebakaran dan evakuasi penumpang.