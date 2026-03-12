menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Ditjenpas Gelar Pasar Murah Ramadan, Produk Warga Binaan Laris Manis

Ditjenpas Gelar Pasar Murah Ramadan, Produk Warga Binaan Laris Manis

Ditjenpas Gelar Pasar Murah Ramadan, Produk Warga Binaan Laris Manis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sukses menggelar bazar bertemakan 'Bazar Pasar Murah Ramadan' di Jakarta pada Kamis (12/3). Foto: Dok. Ditjenpas

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sukses menggelar bazar bertemakan 'Bazar Pasar Murah Ramadan' di Jakarta pada Kamis (12/3).

Bazar tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 sekaligus upaya menyemarakkan Ramadan 1447 Hijriah.

Bazar Pasar Murah Ramadan menghadirkan beragam produk hasil pembinaan Warga Binaan, mulai dari kerajinan tangan hingga produk olahan makanan, yang ternyata laris diborong pembeli.

Baca Juga:

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan kegiatan itu menjadi salah satu upaya memperkenalkan sekaligus memasarkan hasil pembinaan Warga Binaan supaya makin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.

"Bazar ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan hasil karya Warga Binaan yang tidak kalah saing. Kami ingin menunjukkan melalui pembinaan di Pemasyarakatan, mereka mampu menghasilkan produk berkualitas dan bernilai jual,” ungkap Mashudi dalam keterangan resmi.

Mashudi berharap bazar juga membawa keberkahan bagi semua pihak di bulan suci Ramadan.

Baca Juga:

"Selain membantu memenuhi kebutuhan dengan harga yang terjangkau, kegiatan ini juga diharapkan menggerakkan roda perekonomian,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, Adhayani Lubis.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sukses menggelar bazar bertemakan 'Bazar Pasar Murah Ramadan' di Jakarta pada Kamis (12/3).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI