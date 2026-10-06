Ditjenpas Jabar Tunggu Pusat untuk Eksekusi Indra Kenz

jpnn.com, BANDUNG - Indra Kesuma alias Indra Kenz belum kembali menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong meski pembebasan bersyarat (PB) terhadapnya disebut akan dicabut.

Kanwil Ditjenpas Jawa Barat sampai hari ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terkait pencabutan PB tersebut.

Kabid Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar Ishadi Maja Prayitno mengatakan pihaknya belum menerima SK yang menjadi dasar pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz.

"Kami masih menunggu info dari pusat karena nanti yang mencabut PB Indra Kenz tertuang dalam SK dari pusat," kata Ishadi saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2026).

Dengan belum diterimanya SK tersebut, Indra Kenz saat ini belum kembali ke Lapas Cibinong untuk menjalani sisa masa pidananya.

"SK pencabutan masih belum kami terima," ucapnya.

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Sebelumnya, Indra Kenz diduga terlibat dalam pengadaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Dia diduga menempati salah satu kontainer yang memiliki interior menyerupai rumah tinggal.

Indra Kenz diketahui memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026. Pemberian PB itu hanya berselang sehari setelah Ombudsman menemukan adanya fasilitas mewah di Lapas Cibinong.