Ditlantas dan Dishub Bakal Urai Kemacetan di Pekanbaru, Tak Lagi Andalkan Pak Ogah

jpnn.com - Upaya mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di Kota Pekanbaru kini memasuki babak baru.

Setelah menggelar apel gabungan dan Tactical Floor Game (TFG) antisipasi kerawanan lalu lintas pada Selasa (16/9/2025) di halaman Samsat Jalan Gadjah Mada.

Ditlantas Polda Riau bersama Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Dishub Kota Pekanbaru menyepakati langkah nyata dengan menurunkan personel resmi ke lapangan untuk mengurai kemacetan.

Apel dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat yang menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas kini dilakukan secara profesional oleh aparat resmi.

“Kemacetan tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Dengan kolaborasi Ditlantas dan Dishub, personel akan hadir di lapangan untuk mengatur arus lalu lintas, sehingga masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.

Dirlantas menekankan bahwa penggelaran personel akan difokuskan di titik-titik rawan macet seperti simpang jalan utama, pusat perbelanjaan, dan kawasan padat aktivitas.

Selain itu, pola pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara terpadu antara polisi lalu lintas dan Dishub untuk memastikan arus tetap lancar, aman, dan tertib.

Kadishub Provinsi Riau, Andi Yanto, mendukung penuh kebijakan ini.