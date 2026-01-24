Ditlantas Polda Riau Beri Bibit Pohon Kepada Wajib Pajak yang Berulang Tahun

jpnn.com, RIAU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau memberikan kejutan spesial kepada para wajib pajak, yang mengurus administrasi kendaraan bertepatan dengan hari ulang tahun mereka.

Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat, Ditlantas Polda Riau membagikan hadiah berupa bibit pohon dan helm berstandar SNI.

Program merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan mendorong kesadaran tertib berlalu lintas, sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.

Dirlantas Polda Riau Kombes Jeki Rahmat Mustika menyampaikan bahwa kegiatan merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat, yang taat menjalankan kewajiban membayar pajak kendaraan.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang positif dan berkesan bagi masyarakat saat datang ke Samsat,” kata Kombes Jeki Sabtu (24/1).

Khusus bagi wajib pajak yang berulang tahun, diberikan bibit pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan serta helm SNI untuk mendukung keselamatan berkendara.

Salah satu warga, Dedi Iswandi, mengaku terkejut dan senang atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, kejutan tersebut menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Dirlantas Polda Riau. Tidak menyangka datang membayar pajak justru mendapatkan kado ulang tahun."