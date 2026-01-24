menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Ditlantas Polda Riau Beri Bibit Pohon Kepada Wajib Pajak yang Berulang Tahun

Ditlantas Polda Riau Beri Bibit Pohon Kepada Wajib Pajak yang Berulang Tahun

Ditlantas Polda Riau Beri Bibit Pohon Kepada Wajib Pajak yang Berulang Tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Personel Ditlantas Polda Riau Briptu Chellin memberikan bibit pohon kepada wajib pajak yang berulang tahun. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau memberikan kejutan spesial kepada para wajib pajak, yang mengurus administrasi kendaraan bertepatan dengan hari ulang tahun mereka.

Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat, Ditlantas Polda Riau membagikan hadiah berupa bibit pohon dan helm berstandar SNI.

Program merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan mendorong kesadaran tertib berlalu lintas, sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.

Baca Juga:

Dirlantas Polda Riau Kombes Jeki Rahmat Mustika menyampaikan bahwa kegiatan merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat, yang taat menjalankan kewajiban membayar pajak kendaraan.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang positif dan berkesan bagi masyarakat saat datang ke Samsat,” kata Kombes Jeki Sabtu (24/1).

Khusus bagi wajib pajak yang berulang tahun, diberikan bibit pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan serta helm SNI untuk mendukung keselamatan berkendara.

Baca Juga:

Salah satu warga, Dedi Iswandi, mengaku terkejut dan senang atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, kejutan tersebut menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Dirlantas Polda Riau. Tidak menyangka datang membayar pajak justru mendapatkan kado ulang tahun."

Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat, Ditlantas Polda Riau membagikan hadiah berupa bibit pohon dan helm berstandar SNI.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI