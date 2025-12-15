Dito Ariotedjo Bantah Aktris DK Jadi Penyebab Perceraian

jpnn.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membantah isu yang menyebut aktris berinisial DK sebagai penyebab keretakan rumah tangganya dengan sang istri, Niena Kirana.

Hal itu diklarifikasi Dito saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/12/2025).

"Hari ini, saya cuma bisa pastikan bukan DK penyebab saya berpisah," kata Dito.

Menurut politikus Partai Golkar itu, semua proses perceraiannya sudah berjalan jauh sebelum dirinya mengenal DK.

"Faktanya, saya sudah berpisah sejak 31 Mei dan proses gugatan di pengadilan sudah mulai berproses resmi sejak 12 Juni. Setelah itu sidang perdana adalah pada 9 Juli. Saya baru pertama kali mengenal DK pada akhir Juli," tutur Dito.

Dito menjelaskan, penyebab utama keretakan rumah tangganya adalah karena alasan lain yang tidak bisa dibuka ke publik.

Namun, dia menjamin, alasan itu bukanlah karena ada DK sebagai pihak ketiga sebagaimana isu yang berkembang.

"Ada alasan lain di ranah privasi saya yang tidak bisa dibuka ke publik, namun yang pasti bukan karena ada faktor DK. Jadi, benar saya memang kenal, tetapi tidak benar jika dia dibilang sebagai penyebab gugatan cerai. Karena gugatan terjadi sebelum saya kenal dengan DK," ujar Dito.