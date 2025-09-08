menu
Dito Ariotedjo Lengser dari Kursi Kabinet, Siapa Penggantinya?

Dito Ariotedjo Lengser dari Kursi Kabinet, Siapa Penggantinya?

Dito Ariotedjo Lengser dari Kursi Kabinet, Siapa Penggantinya?
Menpora Dito Ariotedjo akhirnya dipastikan bakal diganti. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Menpora Dito Ariotedjo akhirnya dipastikan bakal diganti. Pengumuman itu disampikan oleh Menteri Skretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers.

Kabar tersebut sejalan dengan unggahan di akun Instagram Dito. Dia menuliskan ucapan terima kasih sekaligus isyarat pamit kepada publik.

"Terima kasih untuk semua yang sudah berjalan Bersama berusaha membuat perubahan di Pemuda dan Olahraga. Semoga dilanjutkan penerus selanjutnya," bunyi status Dito.

Meski demikian, hingga kini Dito belum memberikan konfirmasi langsung saat dimintai tanggapan.

Presiden Prabowo Subianto pun belum menetapkan sosok pengganti, sehingga sementara waktu hanya Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, yang masih bertahan.

Jatah kursi Menpora sejatinya menjadi milik Partai Golkar. Namun, hingga berita ini diturunkan, partai berlambang pohon beringin itu belum memberikan pernyataan resmi terkait nama kader yang akan menggantikan Dito.

Dito sendiri mulai menjabat Menpora pada era Presiden Joko Widodo, menggantikan Zainudin Amali.

Saat Prabowo Subianto melantik kabinet Merah Putih, dia kembali dipercaya menduduki posisi tersebut. Namun, belum genap satu tahun sejak dilantik kembali, Dito sudah harus lengser dari kursinya.

Menpora Dito Ariotedjo diganti, penggantinya sampai saat ini belum pasti dan tidak masuk dalam paket pergantian pelantikan.

