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Ditra Dorong Talenta Muda Daerah Mengenal Industri Kreatif Lewat Edukasi Advertising

Ditra Dorong Talenta Muda Daerah Mengenal Industri Kreatif Lewat Edukasi Advertising
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Ditra dorong para talenta muda daerah mengenal industri kreatif lewat edukasi advertising. Foto dok. TF

jpnn.com, JAKARTA - Director of Animal3 Creative Febrian Putra atau Ditra mendorong generasi muda, khususnya pelajar SMA dan SMK di daerah, untuk mengenal lebih dekat industri kreatif.

Melalui berbagai kegiatan edukasi, dia memperkenalkan dunia advertising sekaligus membuka wawasan mengenai peluang yang dapat dikembangkan dari kemampuan kreatif.

Menurut Ditra, industri kreatif membutuhkan lebih banyak talenta baru dengan latar belakang yang beragam.

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Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses informasi, terutama bagi anak muda yang tumbuh di luar kota besar.

“Bukan untuk selalu menjadi pekerja, tapi setidaknya saya ingin kasih informasi, lo bisa melakukan banyak hal nanti,” ujar Ditra, Senin (7/9).

Ketertarikan Ditra terhadap dunia kreatif berawal dari masa kecilnya di Rembang, Jawa Tengah.

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Sebelum internet berkembang luas, dia mengenal dunia luar melalui majalah dan tabloid yang dibacanya.

Dari media cetak tersebut, dia mulai tertarik pada desain dan arsitektur.

Ditra dorong para talenta muda daerah mengenal industri kreatif lewat edukasi advertising.

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