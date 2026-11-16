Ditregident Korlantas Gelar Simposium Untuk Tingkatkan Kualitas Layanan

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri memperkuat transformasi pelayanan publik di bidang Registrasi dan Identifikasi (Regident) guna menghadirkan pelayanan yang prima, cepat, responsif, adaptif, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Simposium Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menentukan Rencana Kebutuhan (Renbut) Materiel Regident dan menyusun justifikasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (16/11) di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta Pusat, ini menjadi forum koordinasi dan evaluasi untuk menyelaraskan perencanaan kebutuhan materiel Regident sekaligus memastikan target PNBP fungsi lalu lintas tersusun secara akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin menegaskan kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan harus menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sejalan dengan doktrin Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah transformasi Polri.

Menurutnya, kebijakan Kapolri yang memprioritaskan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat harus diterjemahkan secara nyata dalam setiap layanan Regident.

“Pelayanan publik harus mampu bertransformasi dari model yang birokratis, kaku, dan prosedural menjadi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, proaktif, adaptif, serta berorientasi pada hasil,” tegas Kakorlantas.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan pemolisian prediktif dalam penyelenggaraan pelayanan Regident. Melalui pendekatan tersebut, setiap potensi permasalahan dalam pelaksanaan tugas, termasuk pada sektor pelayanan publik, dapat diantisipasi sejak dini sehingga masyarakat memperoleh layanan yang makin berkualitas.

Kakorlantas menyampaikan bahwa Korlantas Polri telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan, salah satunya melalui transformasi layanan Regident yang terintegrasi dan berbasis digital. Langkah ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi.