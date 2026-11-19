jpnn.com, KUTAI BARAT - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur menahan seorang tersangka berinisial DN dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Bekokong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Dalam perkara ini, dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,16 miliar.

Tersangka DN ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Kaltim pada Selasa (17/11). Kasus ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltim Kombes Pol Dicky Ario Yustisianto menjelaskan, sebelum dimasukkan ke ruang tahanan, DN terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Polda Kaltim, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fisik tersangka sebelum menjalani penahanan, dan dalam proses itu tersangka juga didampingi penasihat hukumnya.

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"Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dimasukkan ke rumah tahanan," ujar Dicky, Rabu (18/11).

Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/6/XI/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 17 November 2026. Sementara itu, penetapan DN sebagai tersangka telah dilakukan sejak 25 Juli 2026 melalui Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/16/VII/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus.

Penyidikan perkara atas nama DN telah dimulai sejak 1 April 2026 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/IV/2026/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Kaltim. Penyidik menyebutkan, penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan penyidikan serta hasil pemeriksaan yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dengan penahanan tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim masih melanjutkan proses penyidikan untuk mendalami dugaan korupsi dalam proyek pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah Kutai Barat tersebut. Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4.168.554.186,72 menjadi salah satu perhatian dalam proses penanganan perkara.

Sebagai informasi, pembangunan Rumah Sakit Bekokong merupakan proyek fasilitas kesehatan yang dibiayai APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. (tan/jpnn)