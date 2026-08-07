Ditreskrimum Polda Riau Bongkar Makam Siswa SMK

jpnn.com, PEKANBARU - Ditreskrimum Polda Riau melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang pelajar SMK di Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, pada Kamis (6/8/2026).

Korban bernama Muhammad Fajri, pelajar kelas XI SMK Negeri 4 Pekanbaru.

Dia diduga meninggal dunia setelah terlibat perkelahian satu lawan satu dengan seorang temannya yang juga masih berstatus pelajar dan berinisial B.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Riau AKBP Abdullah Hariri mengatakan ekshumasi dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban.

“Kami melakukan ekshumasi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan,” ujar Hariri.

Dari hasil otopsi sementara, tim forensik menemukan adanya cedera pada bagian kepala dan leher korban yang diduga menjadi penyebab kematiannya.

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Menurut Hariri, laporan kasus tersebut diterima polisi pada 12 Juli 2026.

Berdasarkan keterangan keluarga, sebelum meninggal dunia korban sempat mengeluhkan sakit di sekujur tubuh.