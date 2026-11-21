jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarah Sechan menantang seorang netizen membuktikan tuduhan bahwa dirinya kerap menghina Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui media sosial.

Sarah, bahkan mengancam akan melaporkan netizen tersebut atas dugaan pencemaran nama baik jika tudingan itu tidak dapat dibuktikan.

Persoalan ini bermula ketika seorang netizen mengomentari aktivitas Sarah di Threads. Netizen tersebut menilai Sarah berulang kali mencari kesempatan untuk menyindir Raffi dan Nagita melalui berbagai unggahannya.

Komentar tersebut juga mempertanyakan alasan Sarah terus memberikan tanggapan negatif terhadap pasangan selebritas itu.

Padahal, menurut netizen tersebut, orang yang kehidupannya sudah bahagia seharusnya tidak memiliki alasan untuk menjatuhkan orang lain.

"Cari celah? Ngapain saya tungguin ada celah. Enggak melihat satu Indonesia lagi bagaimana dengan berita aktual yang ada. Ah lucu deh, Mbak, ganti nama dong," tulis Sarah melalui akun Threads miliknya, baru-baru ini.

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Dia kemudian menegaskan bahwa selama ini unggahannya tidak mengandung fitnah ataupun kata-kata kasar yang ditujukan kepada Raffi dan Nagita.

Sarah pun meminta netizen tersebut memeriksa seluruh unggahan media sosialnya sebelum melontarkan tuduhan.