Dituding Jadi Simpanan Suami Maissy, Cindy Rizap Akhirnya Buka Suara

jpnn.com - Selebritas TikTok Cindy Rizky Aprillia atau dikenal Cindy Rizap akhirnya buka suara mengenai kabar miring yang menyandung namanya.

Dia dituding menjadi selingkuhan suami mantan penyanyi cilik Maissy Pramaisshela, Riky Febriansyah Saleh.

Cindy Rizap lantas dengan tegas membantah isu perselingkuhan yang menyeret namanya.

Dia pun merespons soal tudingan gaya mewah hidupnya gegara menjadi simpanan atau ani-ani. Menurutnya, latar keluarganya sudah mapan sejak dahulu.

"Tudingan pertama yang saya ingin bahas adalah terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa saya adalah ani-ani, atau simpanan, atau gundik. Dengan tegas saya nyatakan bahwa itu tidak benar sama sekali," ujar Cindy Rizap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/3).

"Karena pada fakta dan kenyataannya, saya itu sedari kecil memang sudah dibiayai oleh kedua orang tua saya," sambungnya.

Dia mengatakan bahwa keluarganya cukup mampu untuk memberikan fasilitas yang terbaik.

Selain itu, profesinya sebagai kreator konten juga menghasilkan uang yang cukup bagi Cindy Rizap.