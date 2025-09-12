Dituding Menyepelekan PPPK, Kepala BKN Beri Penjelasan Seperti Ini
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah dituding menyepelekan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pemicunya ialah saat akun TikTok @sekolahpasca.unilak, mengunggah penjelasan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal konsep Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam video tersebut, Zudan menyatakan ASN ada dua, PNS dan PPPK. PNS adalah jenjang karier yang asli, karenanya ada istilah CPNS.
Ketika di PNS itu ada jabatan yang tidak diisi dari PNS, maka diangkatlah PPPK. PPPK menurut Zudan berbeda dengan PNS, karena hanya mengisi kekosongan dari PNS.
“Jadi, PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” terang Zudan dalam video Tiktok yang menyebar luas di medsos.
Akibat video itu, forum-forum PPPK merasa tersinggung, karena merasa direndahkan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah.
"Pernyataan Prof. Zudan akan menjadi polemik di kalangan honorer dan ASN baru. Masa PPPK dianggap rendah begitu,' kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Jumat (12/9).
Gara-gara Kepala BKN dinilai merendahkan PPPK, Fadlun mengungkapkan banyak PPPK dan honorer marah. Kondisi tersebut sangat disesalkan karena situasi masih belum stabil, tetapi pejabat terus melontarkan kalimat yang menyakiti rakyat.
Dituding menyepelekan PPPK, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah memberikan penjelasan seperti ini
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hari Ini Tenggat Waktu Pendataan Sisa Honorer, Minta Solusi kepada Pemerintah
- Jadwal Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang Sepekan, SKCK Cukup dari Polsek
- BKN Perpanjang Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu hingga 22 September, SKCK Dipermudah
- Hingga 15 September Tak Isi DRH PPPK Paruh Waktu Dianggap Gugur, SK Pengangkatan per 1 Oktober
- 5 Berita Terpopuler: Syarat NIP PPPK Paruh Waktu Terbit, Ada SK Pengangkatan Juga, tetapi Server Pengisian DRH Down
- Banyak Honorer Tak Terakomodasi PPPK, Pemkot Serang Lakukan Hal Ini