jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama merespons komentar warganet yang meragukan kondisi kebugarannya setelah penampilannya disebut memiliki perut buncit.

Pemain berusia 28 tahun itu memberikan jawaban melalui unggahan di media sosial pribadinya.

Melalui media sosialnya di Instagram pada Rabu (18/11/2026), Shayne menyertakan kalimat bernada sindiran yang diduga ditujukan kepada para pengkritiknya.

"Bersyukur atas satu lagi kamp pelatihan yang luar biasa di Bali! Selalu senang dan bangga bisa menjadi bagian dari tim ini," tulis Pattynama dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (18/11).

"Semoga lolos tes fisik dari netizen," tulis Shayne.

Sebelumnya, kondisi fisik Shayne menjadi perbincangan setelah tangkapan layar pertandingan uji coba tertutup Timnas Indonesia melawan Bali United tersebar di media sosial.

Dalam gambar tersebut, bagian perut mantan pemain Viking FK itu terlihat menonjol sehingga memicu beragam komentar negatif. Sejumlah warganet bahkan mempertanyakan tingkat kebugarannya.

Shayne kemudian mengunggah foto tanpa mengenakan baju saat menikmati waktu luang di Bali. Unggahan itu memperlihatkan kondisi tubuhnya di tengah berbagai spekulasi yang beredar.