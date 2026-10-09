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Dituduh Mencuri Peralatan Bengkel, MBH Dianiaya hingga Tewas

Dituduh Mencuri Peralatan Bengkel, MBH Dianiaya hingga Tewas
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Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Hendri Umar (dua dari kiri) memperlihatkan barang bukti saat konferensi pers pengungkapan kasus dugaan penganiayaan terhadap pria yang ditemukan tewas setelah tenggelam di Sungai Mahakam, di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (9/10/2026). ANTARA/Ahmad Rifandi

jpnn.com, SAMARINDA - Polisi menetapkan tiga tersangka kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang pria berinisial MBH yang ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.

Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Hendri Umar mengatakan penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik mendalami rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan meninggal dunia pada Sabtu (19/9).

"Ketiga tersangka kami amankan setelah tim penyidik melakukan penyelidikan mendalam atas kasus penganiayaan berujung tewasnya korban," katanya di Samarinda, Jumat.

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Penanganan perkara tersebut bermula dari penemuan jasad korban di kawasan Jalan Untung Suropati, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, polisi menemukan indikasi kekerasan fisik pada tubuh korban.

Hasil penyidikan kepolisian menyebutkan korban sebelumnya diduga mengalami penganiayaan secara bersama-sama setelah dituduh mencuri.

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"Aksi penganiayaan secara bersama-sama tersebut dipicu tuduhan para pelaku yang menyebut korban telah mencuri peralatan bengkel," ujar Hendri.

Menurut polisi, korban sempat mengalami penganiayaan dan intimidasi di dalam kendaraan milik salah seorang tersangka.

Penganiayaan berujung maut terjadi setelah korban dituduh mencuri peralatan bengkel.

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