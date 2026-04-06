Dituduh Mendanai Roy Suryo CS Mempersoalkan Ijazah Jokowi, Pak JK Bakal Lapor Polisi
jpnn.com - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membantah tudingan bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak-pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pak JK juga akan melaporkan tuduhan terhadap dirinya kepada polisi.
Menurut Jk, berdasarkan beberapa informasi yang tersebar di platform digital, dia dituduh memberi pendanaan Rp 5 miliar untuk hal tersebut.
JK pun memastikan informasi mengenai tuduhan itu tidak benar.
"Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Oleh karena itu, JK menyatakan bakal melapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri demi meluruskan hal tersebut, serta menetapkan bahwa tudingan itu tidak benar.
Menurut JK, laporan ke Bareskrim Polri akan disampaikan melalui pengacaranya pada Senin (5/4).
Selain itu, JK pun menegaskan tidak pernah terlibat dalam polemik isu ijazah Jokowi, baik terlibat dengan Roy Suryo atau Rismon Sianipar.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) bakal melaporkan ke polisi tuduhan dirinya mendanai Roy Suryo Cs mempersoalkan keasilan ijazah Jokowi.
- JK Bantah Tudingan Dirinya Mendanai Roy Suryo Cs untuk Persoalkan Ijazah Jokowi
- 8 Ketua Ormas Sowan Jokowi di Solo, Ada Sosok Haji Darmizal
- Diperiksa Terkait PT DSI, Dude Harlino Beri Penegasan Begini
- Virgoun Datangi Bareskrim Polri, Ada Apa?
- Ucapan Dude Herlino dan Alyssa Soebandono di Bareskrim
- Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Datangi Bareskrim Polri Hari Ini