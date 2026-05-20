Dituduh Pesugihan di Gunung Kawi, Sarwendah Siap Tempuh Jalur Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah membantah rumor yang menyebut dirinya menjalani pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur.

Bantahan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon. Dia mengatakan bahwa kliennya memang sempat datang ke Gunung Kawi beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, kedatangan Sarwendah ke sana untuk keperluan syuting sebuah podcast, bukan melaksanakan pesugihan.

"Sudah cukup lama video itu, kira-kira 2021-2022, pada saat itu ada syuting podcast Kakak Beradik. Klien kami bersama timnya memang ke sana untuk aktivitas syuting," kata Abraham Simon di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Tidak hanya sendiri, Sarwendah ke Gunung Kawi bersama sejumlah tim, termasuk adik Ruben Onsu, Jordi Onsu.

Abraham Simon menjelaskan, konten yang diproduksi podcast itu memang bertema horor.

Dia menegaskan, isu pesugihan di Gunung Kawi yang menyeret nama Sarwendah sangat merugikan nama baik.

"Mungkin niatnya menghibur begitu ya awalnya ya, mencari sensasi begitu, tetapi dengan viral seperti ini cukup merugikan klien kami namanya disebut-sebut. Ini kan fitnah berarti ya," ucap Abraham Simon.