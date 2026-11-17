jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Mahendra Desta memberi tanggapan setelah dituding memiliki perempuan simpanan atau yang belakangan disebut ani-ani.

Di tengah polemik kerja sama The Dudas Minus One dengan Kementrian yang menuai sorotan, dia justru diterpa isu soal ani-ani di media sosial.

Desta mengaku heran lantaran statusnya sebagai pria yang telah bercerai justru dikaitkan dengan perempuan simpanan.

"Sebenarnya gini dulu deh. Ini kan saya ini kan sudah single ya. Dihubungkan dengan ani-ani, itu agak aneh begitu," kata Desta di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Alih-alih menanggapi mengenai tudingan dirinya memiliki perempuan simpanan, mantan drummer Clubeighties itu justru menyoroti terkait label negatif yang dikaitkan kepada perempuan tersebut.

Desta mempertanyakan soal mudahnya seseorang memberikan label negatif kepada perempuan tanpa memikirkan dampak maupun martabat orang itu.

"Tapi yang mau saya soroti sebetulnya bukan soal itu begitu, tapi lebih ke ini yang ganjal sebetulnya. Kok kayaknya gampang banget ya seseorang itu bisa nge-label-in orang negatif, seorang perempuan begitu," tegas Desta.

"Ini bayangin saja bagaimana kalau misalnya ibu Mas atau ya anak-anak kita, orang yang kita sayangin begitu," sambungnya.