Dituduh Terima Aliran Dana Rp9 Miliar, Persija Melayangkan Somasi
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta buka suara setelah nama klub ikut terseret dalam unggahan media sosial, yang membahas dugaan persoalan dana senilai Rp9 miliar.
Macan Kemayoran tak memilih diam. Klub langsung mengeluarkan somasi terbuka kepada pemilik atau pengelola akun Instagram @murizkky.
Pemilik akun dinilai menyebarkan informasi dengan mengaitkan Persija pada dugaan aliran dana dari PT Liga Indonesia Baru (LIB).
Persija memberikan waktu hanya 1 x 24 jam kepada pemilik akun tersebut untuk menjelaskan asal-usul informasi yang disampaikan.
Sorotan Persija tertuju pada narasi yang menghubungkan persoalan keuangan antara Persib Bandung dan PT. LIB dengan klub asal Jakarta tersebut.
Dalam unggahan itu, muncul klaim PT. LIB melalui Ferry Paulus memberikan pinjaman kepada Persib, sebelum dana tersebut disebut mengalir ke Persija untuk kebutuhan perekrutan pemain.
Persija mempertanyakan dasar munculnya klaim tersebut. Bagi klub, penyebutan nama Persija dalam isu transaksi keuangan merupakan persoalan serius sehingga tidak semestinya disampaikan tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Melalui somasi yang dipublikasikan pada Rabu (30/9/2026), Persija menegaskan belum pernah menerima bukti maupun dokumen yang dapat membenarkan informasi tersebut.
Persija Jakarta melayangkan somasi kepada akun @murizkky yang menyebut Persija menerima uang untuk belanja pemain. Persija menuntun akun tersebut klarifikasi.
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