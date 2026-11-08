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Dituduh Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal, Bahlil Lahadalia Keluarkan Ultimatum

Dituduh Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal, Bahlil Lahadalia Keluarkan Ultimatum
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Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menggunakan istilah abuleke menyikapi tuduhan terhadap dirinya terlibat skandal penyadapan, yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Hal demikian dikatakan Bahlil dalam sambutannya di acara pelantikan DPD Golkar Maluku, Sabtu (7/11).

Mulanya, Bahlil mendengar karangan bahwa para tersangka kasus penyadapan ilegal rapat di rumah menteri sebelum mereka ditangkap.

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"Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," ujar dia, Sabtu.

Bahlil mengatakan dirinya justru menjadi korban dari aksi penyadapan, sehingga tuduhan keterlibatan Menko Bidang Hilirisasi itu tidak masuk akal.

"Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap," ujarnya.

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Bahlil sampai mengungkit istilah abuleke menyikapi tuduhan pihak lain yang mengaitkan eks Menteri Investasi itu terlibat skandal penyadapan. 

"Abuleke (omong kosong, red) ini, asli abuleke, ini asli ilmu abuleke ini, kreatif dikit begitu, lo," kata dia.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menggunakan istilah abuleke menyikapi tuduhan terhadap dirinya terlibat skandal penyadapan.

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