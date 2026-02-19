Ditunjuk Jadi CEO Upbit Indonesia, Resna Raniadi Fokus Ekspansi Lokal-Edukasi Publik

jpnn.com, JAKARTA - Upbit Indonesia, salah satu bursa aset kripto terkemuka di Tanah Air resmi mengumumkan penunjukan Resna Raniadi sebagai Chief Executive Officer (CEO) baru.

Penunjukan ini datang pada momentum penting, di tengah pertumbuhan signifikan jumlah pengguna dan volume transaksi Upbit Indonesia yang terus meningkat seiring tren positif industri kripto nasional.

Sejak resmi beroperasi di Indonesia, Upbit Indonesia mencatat pertumbuhan yang konsisten, baik dari sisi jumlah pengguna maupun volume perdagangan.

Dalam delapan tahun terakhir, basis pengguna aktif dan nilai transaksi tahunan terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pencapaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap keamanan, kemudahan, serta kualitas layanan yang dihadirkan Upbit Indonesia.

Sejak beroperasi di Indonesia, Upbit Indonesia mencatat pertumbuhan konsisten, baik dari sisi jumlah pengguna maupun volume perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri kripto nasional tercatat cukup kuat di bawah pengawasan OJK.

Menurut data regulator, nilai transaksi aset kripto di Indonesia telah menembus sekitar Rp482,23 triliun sepanjang 2025, sementara jumlah investor terus meningkat dan mencapai jutaan pengguna aktif di seluruh negeri.

Pencapaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap adopsi aset digital, sekaligus menegaskan peran penting bursa kripto dalam menyediakan layanan yang aman, transparan, dan sesuai regulasi.

Resna, yang bergabung dengan Upbit Indonesia sejak 2018 dan sebelumnya menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) merupakan salah satu sosok kunci di balik pertumbuhan perusahaan.