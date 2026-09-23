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Ditunjuk Jadi Kapten Timnas Indonesia, Kevin Diks: Sebuah Kehormatan Besar Bagi Saya

Ditunjuk Jadi Kapten Timnas Indonesia, Kevin Diks: Sebuah Kehormatan Besar Bagi Saya
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Pemain timnas Indonesia Kevin Diks saat ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (22/9/2026). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jpnn.com - JAKARTA - Kevin Diks resmi ditunjuk menjadi kapten Tim Nasional Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026.

Bek Timnas Indonesia itu mengakui bahwa ditunjuk menjadi kapten merupakan sebuah kehormatan besar baginya.

"Ya, itu merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya. Saya rasa sebelumnya, saya juga sudah banyak membantu,” kata Kevin Diks di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (22/9).

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Diks berjanji akan berusaha mengambil peran lebih besar untuk membantu tim menyusul Jay Idzes yang sebelumnya adalah kapten utama harus absen karena mengalami cedera.

“Jika Jay tidak ada di sini, saya berusaha membantu lebih banyak lagi," tuturnya.

Pemain Borussia Moenchengladbach itu menyebut timnya merindukan sosok Idzes.

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Namun, pemain Sassuolo itu tidak dapat hadir sehingga para penggawa lain mengambil tanggung jawab lebih besar dalam tim.

Selain menggantikan Idzes, Diks juga akan mengambil alih peran Rizky Ridho yang sebelumnya dipercaya sebagai kapten pada FIFA Match Day pada Juni.

Kevin Diks merasa terhormat ditunjuk menjadi kapten Tim Nasional Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026.

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