Ditunjuk Trump Jadi Duta Hollywood, Sylvester Stallone: Ini Mustahil

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Sylvester Stallone mengungkapkan pandangannya mengenai keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk artis peran berbadan kekar itu sebagai “duta khusus” Hollywood oleh .

Stallone mengaku akan menolak tawaran tersebut jika sebelumnya ditawari jabatan itu terlebih dahulu.

Laman Deadline, Minggu (20/9) waktu setempat, mewartakan Stallone mengaku baru mengetahui penunjukan tersebut setelah melihat pemberitaan di televisi. Dia menilai tugas tersebut sulit dijalankan karena kompleksitas industri perfilman Hollywood.

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“Saya akan bilang terima kasih dan ciao karena ini mustahil. Hollywood berfungsi dan akan berevolusi. Dia adalah perusahaan dan orang-orang perusahaan tidak akan mau mendengar saya berbicara kepada mereka tentang uang,” kata Stallone.

Bintang “Tulsa King” itu menggambarkan Hollywood sebagai industri yang terdiri atas berbagai kelompok dengan kepentingan masing-masing.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat seorang duta khusus tidak mudah memberikan arahan kepada studio-studio besar.

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“Anda tidak bisa masuk dan memberi tahu enam studio bagaimana melakukan sesuatu,” ujar Stallone.

Trump menunjuk Stallone, Mel Gibson, dan Jon Voight sebagai duta khusus Hollywood pada Januari 2025.