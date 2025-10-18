Diundang ke Pernikahan Amanda Manopo, Fajar Sadboy: Enggak Menyangka

menu
Fajar Sadboy (tengah) saat menghadiri pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/fajjarsadboy

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Fajar Sadboy tidak menyangka bisa menjadi salah satu tamu undangan saat pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin.

Sebab, pernikahan selebritas itu berlangsung tertutup dan hanya dihadiri tamu khusus.

"Senang banget, enggak nyangka bisa ke sini," kata Fajar Sadboy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pemilik nama asli Fajar Labatjo itu lantas membeberkan cerita di balik undangan pernikahan Amanda Manopo.

Fajar Sadboy ternyata baru menerima undangan tersebut sehari sebelum acara.

"H-1," jelas pria berusia 18 tahun asal Gorontalo itu.

Selanjutnya Fajar Sadboy menjelaskan kenapa dirinya masuk daftar tamu undangan di pernikahan Amanda Manopo.

Dia mengeklaim sangat akrab dengan Amanda Manopo karena sempat terlibat proyek serial dan film.

