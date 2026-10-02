Dividen Jumbo Bank Mandiri Dinilai Masih Prospektif

jpnn.com, JAKARTA - Head of Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana melihat kebijakan pembagian dividen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tetap menjadi salah satu yang paling menarik di antara bank-bank besar, seiring kemampuan perseroan menjaga pertumbuhan bisnis dan fundamental yang kuat.

Diketahui, Bank Mandiri membagikan dividen sekitar Rp44,47 triliun dari laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp56,3 triliun.

Wawan mengatakan tingkat pembayaran dividen Bank Mandiri tergolong ramah bagi pemegang saham, dengan payout ratio tahun buku 2025 mencapai sekitar 79% dari laba bersih.

“Payout BMRI termasuk yang paling ramah bagi pemegang saham di bank besar,” ujar Wawan.

Selain itu, perseroan telah menetapkan dividen interim 2026 sebesar Rp6,16 triliun atau Rp66 per saham.

Dengan demikian, total dividen yang telah dibayarkan atau ditetapkan untuk kalender 2026 mencapai sekitar Rp50,63 triliun.

Menurut Wawan, besarnya dividen tersebut juga tercermin pada dividend yield BMRI yang masih berada di level dua digit.

Di sisi lain, pembagian dividen interim sebesar Rp66 per saham menunjukkan keyakinan manajemen terhadap kekuatan fundamental perseroan.