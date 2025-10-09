Divisi Legal Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia’s In-House Counsel Awards 2025

jpnn.com, NUSA DUA - PT Pegadaian meraih penghargaan Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team 2025 – Non-Bank Financial Services dalam ajang Indonesia In-House Counsel Awards 2025 pada Jumat (3/10).

Penghargaan diterima secara langsung oleh Plh Kepala Divisi Legal Pegadaian, Teja Sukma Gumelar dalam rangkaian acara The Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2025, sebuah kolaborasi antara Hukumonline, Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), dan Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA).

Kegiatan yang berlangsung pada 2–3 Oktober 2025 di Nusa Dua, Bali ini menjadi ajang apresiasi bagi para profesional hukum perusahaan yang telah menunjukkan peran krusial dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berintegritas, inovatif, dan berkelanjutan.

Pencapaian ini merupakan cerminan nyata dari komitmen Pegadaian untuk tidak hanya unggul dalam bisnis, tetapi juga dalam inovasi hukum dan tata kelola.

Di tengah masifnya transformasi digital dan tuntutan kepatuhan global, peran tim hukum perusahaan menjadi semakin sentral.

"Penghargaan ini adalah pengakuan atas kerja keras tim kami dalam menyelaraskan kepastian hukum dengan kecepatan inovasi bisnis Pegadaian. Kami percaya, hukum dan tata kelola yang kuat adalah fondasi utama yang memungkinkan Pegadaian bertransformasi menuju visi ‘The Leader in the Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion’," ujar Teja.

Penghargaan "Most Innovative" ini diraih berkat keberhasilan Pegadaian yang digawangi oleh Divisi Legal dalam mengembangkan solusi hukum yang adaptif, terutama dalam menghadapi kompleksitas layanan berbasis emas dan pembiayaan digital setelah Pegadaian resmi menjadi pelopor Layanan Bank Emas di Indonesia, serta hadirnya superapps Tring! yang semakin melengkapi ekosistem keuangan dan investasi di Pegadaian.

Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi insan Pegadaian, tetapi juga menjadi motivasi untuk memperkuat sinergi hukum dan inovasi dalam mendukung visi korporasi, mendorong kepastian dan keberlanjutan hukum dalam setiap langkah bisnis serta memperluas akses keuangan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.(adv/jpnn)