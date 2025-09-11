menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Divonis 10 Bulan Penjara, Fariz RM Terima dengan Lapang Dada

Divonis 10 Bulan Penjara, Fariz RM Terima dengan Lapang Dada

Divonis 10 Bulan Penjara, Fariz RM Terima dengan Lapang Dada
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fariz Roestam Munaf (Fariz RM) menghadiri sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com - JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap Fariz Roestam Munaf (Fariz RM) atas perkara penyalahgunaan narkotika, psikotoprika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) jenis sabu-sabu.

Fariz RM mengaku menerima vonis majelis hakim itu dengan lapang dada.

“Saya menerima putusan ini dengan lapang dada. Insyaallah, menjadi putusan yang terbaik,” kata Fariz RM dalam sidang pembacaan vonis di PN Jaksel, Kamis (11/9).

Baca Juga:

Fariz mengaku menerima vonis pidana 10 bulan dan pidana denda Rp 800 juta.

Jika denda itu tak terbayar, dia siap menerima hukuman dua bulan penjara tambahan. 

Sebelumnya, hakim PN Jaksel memberikan vonis 10 bulan penjara untuk Fariz RM atas kasus itu. 

Baca Juga:

Hal yang memberatkan vonis terhadap Fariz RM adalah yang bersangkutan sudah berulang kali memakai narkoba dan tidak menjalankan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kemudian, hal yang meringankan, yakni terdakwa berkelakuan baik selama persidangan.

Fariz RM menerima dengan lapang dada vonis 10 tahun penjara dalam perkara narkoba.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI