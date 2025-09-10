menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Gagalkan Peredaran 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal

Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Gagalkan Peredaran 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal

Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Gagalkan Peredaran 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY mengamankan truk boks yang mengangkut 1,6 juta batang rokok ilegal saat melakukan penindakan di Tol Semarang-Solo KM 421 pada Minggu (7/9) dini hari. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menggagalkan peredaran 1,6 juta batang rokok ilegal dalam sebuah truk boks.

Penindakan tersebut terjadi di Jalan Tol Semarang-Solo KM 421 pada Minggu (7/9) dini hari.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY R. Megah Andiarto mengungkapkan penindakan ini bermula dari informasi intelijen yang diterima petugas sehari sebelumnya.

Baca Juga:

Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya segera melakukan analisis dan pengamatan di sepanjang Jalan Tol Salatiga-Semarang dan Jalan Nasional Salatiga-Semarang.

Sekitar pukul 01.30 WIB, petugas mengidentifikasi pergerakan truk boks berwarna kuning diduga target.

Pengejaran dilakukan hingga truk berhasil dihentikan di Tol Semarang-Solo KM 421.

Baca Juga:

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 100 karton berisi rokok ilegal berbagai merek, masing-masing 80 karton merek 'NEW HUMMER BROWN' dan 20 karton merek 'HMIN KLIK GRAPE'.

"Total rokok yang kami amankan sebanyak 1.600.000 batang. Seluruhnya bernilai kurang lebih Rp 2,376 miliar dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,193 miliar,” ungkap Megah dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Upaya petugas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menggagalkan peredaran 1,6 juta batang rokok ilegal sempat diwarnai aksi kejar-kejaran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI