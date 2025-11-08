Diwarnai Bentrok dan 5 Kartu Merah, Persija Melukai Arema FC
jpnn.com - MALANG - Bomber lokal Persija Jakarta Eksel Runtukahu mencetak brace superpenting di pekan ke-12 Super League.
Dua gol Eksel itu mengantar Persija mengalahkan tuan rumah Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (8/11) sore WIB.
Penyerang kelahiran Tondano itu mencetak kedua golnya dari sundulan hanya dalam waktu dua menit, yakni pada menit 48 dan 50.
Dua gol cepat di babak kedua itu membuat Persija comeback dari ketinggalan 0-1 di babak pertama.
Arema FC tampil baik di babak pertama, dan mencetak gol melalui tendangan bebas Valdeci Moreira pada menit ke-12.
Setelah tertinggal 1-2, Arema FC tampil lebih ganas. Namun, Singo Edan Arema FC harus bermain dengan sepuluh pemain setelah bek Julian Guevara kena kartu merah pada menit ke-84.
Persija juga harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Jordi Amat mendapat kartu kuning kedua.
Keributan terjadi antara kedua tim sampai melibatkan seluruh awak bench masing-masing kesebelasan, dipicu kontak keras dua pemain asing di lapangan.
Tiga poin di kandang Arema FC membuat Persija Jakarta meneruskan catatan selalu menang di 4 laga terakhir.
