DJ Butterfly Harus Dirawat dan Jalani Operasi, Ini Sebabnya

DJ Butterfly atau DJ Katty Butterfly. Foto: Instagram/dj_kattybutterfly36

jpnn.com, JAKARTA - DJ Butterfly akhirnya mengungkap penyebab dirinya dilarikan ke rumah sakit.

Dia mengaku mengalami masalah pada kista hingga pendarahan.

"Aku baru saja mengalami musibah sakit dikarenakan adanya kista yang pecah dan pendarahan, HB aku rendah,” ungkap DJ Butterfly melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Perempuan berusia 37 tahun itu tidak hanya dirawat, tetapi juga harus menjalani operasi.

DJ Butterfly pun bersyukur operasi yang dijalani berjalan lancar.

"Jadi semalam aku masuk emergency dan tadi siang aku harus menjalani operasi. Saat ini dokter menyarankan aku harus fokus pemulihan," beber selebgram asal Thailand itu.

Kini, DJ Butterfly harus fokus pada tahap pemulihan di rumah sakit.

Oleh sebab itu, dia meminta maaf karena terpaksa harus membatalkan beberapa pekerjaan.

