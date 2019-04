DJ Butterfly Melahirkan Anak Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Disc jockey (DJ) Katty Butterfly tengah berbahagia. Dia baru saja dikaruniai anak pertama hasil pernikahan dengan Andri Tanu Wijaya.

DJ Butterfly melahirkan bayi perempuan pada Rabu (24/4). Proses persalinan dilakukan di rumah sakit di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

Kabar bahagia tersebut disampaikan DJ Butterfly lewat akun Instagram miliknya. Dia mengunggah potret pertama bayi perempuan yang baru saja dilahirkan.



"Semuanya helo the world my name is Katharine Tanu Wijaya, ibu saya suka makan sayur mentah 24/04/2019," ungkap DJ Butterfly lewat akun @dj_kattybutterfly36.

Atas persalinan tersebut, perempuan asal Thailand itu mendapat ucapan selamat. Ucapan datang dari sejumlah rekan selebritas hingga netizen lainnya.

DJ Butterfly diketahui menikah dengan pria Indonesia bernama Andri Tanu Wijaya. Pesta pernikahan mereka digelar di Hotel Grand Hyatt, Jakarta pada 16 Desember 2018 lalu.

Sejak beberapa bulan lalu, DJ Butterfly sudah mengabarkan kehamilannya. Dia kerap mengupdate kondisi kandungannya di media sosial. (mg3/jpnn)