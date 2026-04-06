menu
JPNN.comJPNN.com
DJ Cooper Jadi Kunci, Dewa United Hentikan 13 Kemenangan Beruntun Pelita Jaya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebasket D. J. Cooper saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Pelita Jaya di GOR Soemantri Brojonegoro, Minggu (5/4). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Dewa United Banten memberikan kekalahan perdana kepada Pelita Jaya pada IBL 2026.

Berlaga di GOR Soemantri Brojonegoro, Minggu (5/4/2026), tim berjuluk Anak Dewa itu menang dengan skor 81-70.

Arki Dikania Wisnu dan kolega langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal dan unggul 23-14 pada kuarter pertama.

Memasuki kuarter kedua, Dewa United tetap mendominasi permainan hingga menutup first half dengan keunggulan 40-30.

Selepas jeda, Dewa United terus menjaga momentum, terutama melalui tembakan tiga angka.

Juara bertahan IBL itu mencatatkan akurasi tripoin mencapai 43 persen (14/32), jauh di atas Pelita Jaya yang hanya 11 persen (3/26).

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga akhir laga, sekaligus memastikan kemenangan dengan margin 11 angka, 81-70.

D. J. Cooper menjadi bintang kemenangan Dewa United dengan mencetak 24 poin dan 10 asis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

