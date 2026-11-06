DJ Katty Butterfly Kini Harus Jaga Pola Makan, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - DJ Katty Butterfly mengatakan dirinya kini sangat memperhatikan kesehatan hingga menjaga pola makan.

Hal tersebut dilakukannya setelah sempat dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu.

"Sudah aman, aku juga sangat jaga (kesehatan), dahulu aku sering makan pedas," kata DJ Katty Butterfly saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pemilik nama asli Poltee Kattarey itu kemudian mengungkap penyakit yang diderita hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Sempat mengira menderita penyakit lambung, DJ Katty Perry ternyata mengalami kista ovarium yang pecah.

"Aku pikir (sakit) lambung, aku sering masuk UGD, sampai 10 kali, akhirnya ketahuan ada kista sudah pecah," jelas kreator konten asal Thailand itu.

DJ Katty Butterfly tidak mengetahui pasti penyebab dirinya mengalami masalah kista.

Dia menduga penyakit yang dideritanya disebabkan oleh kelelahan akibat pekerjaan yang kebanyakan di malam hari.