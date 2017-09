DJ Martin Garrix Hipnotis Ribuan Penonton Invansion 2017

jpnn.com, JAKARTA - Tak kalah dengan DJ Alan Walker yang tampil terlebih dahulu, DJ Martin Garrix benar-benar membuat panggung Euphoric Grounds berguncang.

Hentakan musik DJ asal Belanda itu mampu membuat penonton Invasion 2017 bertajuk Lost in Wonderland di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, bergoyang histeris.

DJ Martin Garrix. Foto: Instagram

DJ yang masih berusia 21 tahun itu naik ke atas panggung dan langsung menyapa penonton yang memadati venue sejak sore hari.

"Apa kabar Indonesia?! Put your hands in the air! Everybody jump!" sapa Martin dengan camburan bahasa Indonesia, Sabtu (23/9) dinihari.

Beberapa lagu dia mainkan dengan turntable-nya nonstop. Bahkan dia juga me-remix beberapa lagu milik musisi lain, di antaranya adalah Runaway (U & I) milik Galantis, lagu Daft Punk yang berjudul One More Time, lagu Macklemore & Ryan Lewis yang berjudul Can't Hold Us, Can't Feel My Face milik The Weeknd, dan Pompeii yang dinyanyikan oleh Bastille.