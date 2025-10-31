DJ Panda dan Erika Carlina Bertemu di Polda Metro Jaya, Bakal Damai?
jpnn.com, JAKARTA - Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda melakukan pertemuan dengan aktris Erika Carlina di Polda Metro Jaya.
Kasubdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Iskandarsyah membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi, Jumat.
"Mereka berdua ada pertemuan untuk pembicaraan. Mereka yang akan menjelaskan ke media," katanya.
Saat dikonfirmasi mengenai pertemuan mereka apakah membahas adanya perdamaian atau restorative justice (RJ), Iskandarsyah tidak menjelaskan hal tersebut.
"Mereka punya inisiatif bertemu kami memfasilitasi saja," katanya.
Sebelumnya aktris Erika Carlina Batlawa Soekri atau lebih dikenal dengan nama Erika Carlina menyebutkan alasannya menyambangi Subdirektorat (Subdit) Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena merasa diancam.
"Aku cuma datang untuk melanjutkan proses hukum yang berjalan, kasih bukti bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku," katanya usai ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7).
Kronologi pengancaman tersebut berawal dari dirinya yang menutupi kehamilannya sampai sembilan bulan kepada publik setelah munculnya ancaman dalam grup WhatsApp (WA) dari orang bernama DJ Panda.
