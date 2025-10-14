DJ Panda Dijadwalkan Pemeriksaan Besok, Bakal Datang?
jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda dijadwalkan pemanggilan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (15/10).
Adapun disjoki tersebut dijadwalkan pemeriksaan terkait laporan Erika Carlina atas dugaan pengancaman.
Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah mengatakan, pihak DJ Panda masih belum mengkonfirmasi soal kehadirannya tersebut.
"Belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan," ujar Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Selasa (14/10).
Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah DJ Panda akan hadir dalam agenda pemanggilan esok hari.
"Sampai saat ini belum (bisa dipastikan)," kata Iskandarsyah.
Sebelumnya, laporan aktris Erika Carlina terhadap DJ Panda soal dugaan pengancaman telah naik ke penyidikan.
"Sudah penyidikan," ujar Iskandarsyah kepada awak media, Selasa (7/10).
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan terhadap DJ Panda terkait laporan Erika Carlina atas dugaan pengancaman pada Rabu (15/10).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Status DJ Panda Terkait Kasus Pengancaman Terhadap Erika Carlina
- Terkait Laporan Erika Carlina, DJ Panda Akan Diperiksa Rabu Ini
- 3 Berita Artis Terheboh: DJ Panda Segera Diperiksa, Deswita Maharani Menangis
- DJ Panda Segera Diperiksa Polisi, Ini Sebabnya
- Laporan Erika Carlina Soal Dugaan Pengancaman Naik Penyidikan, DJ Panda Bakal Dipanggil Pekan Depan
- Begini Reaksi Rachel Vennya dan Fuji saat Erika Carlina Dilamar Vconk