DJ Panda Mediasi dengan Erika Carlina, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan Erika Carlina terhadap DJ Panda memasuki babak baru.

Pasalnya, pihak DJ Panda telah mengajukan mediasi dengan Erika Carlina. Proses itu pun telah dilakukan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (31/10).

Erika Carlina maupun disjoki tersebut hadir dalam proses mediasi. Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto lantas menjelaskan mengenai mediasi tersebut.

"Ya, jadi kalau mengenai kasusnya Gio, yang kalian kenal dengan DJ Panda, memang kami sudah mengajukan mediasi ketika terakhir yang ramai-ramai di sini tuh, kami sudah mengajukan. Dan pihak sana juga mau kok datang," ungkap Michael Sugijanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

Menurutnya kedua belah pihak menunjukkan iktikad baik dengan menghadiri agenda medias.

Akan tetapi, pertemuan itu ternyata belum menemukan titik terang antara Erika Carlina dan DJ Panda.

"Hari ini, kan, ketemu, kan? Kalian sudah lihat semua, semua pihak ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, yang saya sayangkan, memang ketika diskusi, itu belum ada titik terang," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya dan Erika Carlina akan kembali melakukan pertemuan pada dua pekan mendatang.