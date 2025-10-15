menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » DJ Panda Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Pengancaman oleh Erika Carlina

DJ Panda Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Pengancaman oleh Erika Carlina

DJ Panda Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Pengancaman oleh Erika Carlina
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Disk Jockey (DJ) Giovanni Surya Saputra atau biasa disapa DJ Panda (baju putih) memenuhi panggilan Polda Metro Jaya saat tiba di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Disk Jockey (DJ) Giovanni Surya Saputra atau yang dikenal dengan nama DJ Panda memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Kehadirannya terkait laporan dugaan pengancaman yang dilayangkan oleh artis Erika Carlina.

DJ Panda tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Rabu (15/10) sekitar pukul 13.20 WIB bersama kuasa hukumnya, Michael Sugijanto. Saat ditemui, ia menyatakan siap menjalani pemeriksaan.

"Ya dihadapi saja," ujar DJ Panda singkat.

Baca Juga:

Ketika ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Erika Carlina, DJ Panda menyebut belum ada kontak di antara mereka. “Belum ada. Ya kalau bisa, semua berakhir baik-baik saja, kita kan enggak mau musuhan,” ucapnya.

Sementara itu, pengacara DJ Panda, Michael Sugijanto, mengatakan kliennya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. “Proses hukum negara ini kita hormati,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Iskandarsyah, mengonfirmasi pemanggilan terhadap DJ Panda terkait laporan pengancaman yang diajukan Erika Carlina.

Baca Juga:

“Minggu depan, hari Rabu (15/10),” ujar Iskandarsyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10).

Ia menambahkan, kasus dugaan pengancaman tersebut telah naik ke tahap penyidikan, namun belum bisa membeberkan detail lebih lanjut terkait materi perkara.

DJ Panda memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan pengancaman oleh Erika Carlina.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI