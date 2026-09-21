Djamin Setia Selamanya Padukan Drama Sejarah Hingga Kisah Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru berjudul Djamin Setia Selamanya segera tayang di bioskop Indonesia.

Adapun film tersebut diangkat dari perjalanan hidup pejuang kemerdekaan asal Tanah Karo, Djamin Ginting.

Disutradarai oleh Rako Prijanto, ditulis oleh Titien Wattimena dan Lynda Ulviana, dan diproduksi oleh Erjege Pictures, film itu menghadirkan perpaduan drama sejarah, aksi perang, dan kisah kemanusiaan yang relevan dengan kehidupan generasi masa kini.

Djamin Setia Selamanya menyoroti perjalanan seorang Djamin Ginting, putra Tanah Karo yang lahir di Desa Suka pada 12 Januari 1921, yang tumbuh menjadi pemimpin besar melalui keberanian, pengorbanan, kecerdasan, dan rasa cintanya kepada bangsa.

Berawal dari pendidikan Belanda di Handelsschool hingga bergabung sebagai perwira Gyugun pada masa pendudukan Jepang, Djamin kemudian menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah lahir dari belas kasihan bangsa penjajah.

Selepas Proklamasi 1945, dia menjadi salah satu tokoh penting yang membangun kekuatan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Kabanjahe dan memimpin perlawanan di berbagai front pertempuran, mulai dari Medan Area, Tanah Karo, Langkat hingga Aceh, dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rafi Sudirman mengungkapkan tantangannya dalam memerankan tokoh Djamin Ginting dalam film tersebut.

Tidak hanya harus berdialek Karo, dia juga harus mempelajari bahasa Belanda.