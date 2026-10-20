Djarot PDIP Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai DPR seharusnya tak mendorong penggunaan hak angket terkait status ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Djarot justru mendorong DPR lebih progresif dengan menggunakan hak menyatakan pendapat atau interpelasi setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi desakan berbagai pihak ke DPR untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.

Mulanya, Djarot menyatakan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga status ijazah Gibran memang tak ditemukan.

"Sudah mendatangkan berbagai macam saksi dan ahli. Kesimpulannya seperti itu," kata Djarot seperti dikutip, Selasa (20/10).

Adapun, MK telah memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI, karena tak memenuhi syarat pencalonan.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.