Djarot PDIP: Rakyat Desa Pasti Terdampak Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengaku tak setuju dengan narasi yang dibangun Presiden RI Prabowo Subianto ketika berbicara pelemahan nilai tukar rupiah.

Diketahui, Prabowo sempat menyebut orang desa tak pakai dolar ketika menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (AS) itu.

Djarot menyebut warga desa sebenarnya ikut terdampak ketika mata uang rupiah melemah terhadap dolar.

Sebab, kata dia, harga yang menyangkut hajat rakyat bakal melambung seturut pelemahan nilai tukar rupiah.

"Harga-harga lihat, ya, melambung tinggi, sekarang ini," ujar Djarot ditemui setelah acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD fraksi PDIP Tingkat I dan II se-Indonesia masa bakti 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (30/5).

Djarot mencontohkan harga tempe dan tahu berpotensi naik dengan pelemahan nilai tukar rupiah, karena harga kedelai melonjak.

"Misalnya, contoh, ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai itu naik, ya. Kalau misalnya terus-terusan seperti ini bisa tutup itu," ungkap eks Wali Kota Blitar itu.

Djarot membantah narasi yang bilang pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar tak berpengaruh ke rakyat kecil.