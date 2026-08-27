Djarum Kucurkan Rp700 Juta untuk Renovasi 10 Rumah di Wonogiri

jpnn.com, WONOGIRI - PT Djarum merenovasi 10 rumah warga di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menjadi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dengan total anggaran sekitar Rp700 juta.

Sebanyak 10 keluarga penerima manfaat berasal dari Desa Minggarharjo dan Desa Ngadirejo, Kecamatan Eromoko.

Mayoritas penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja sebagai petani dan pekerja sektor informal, dengan setiap rumah memperoleh pembiayaan hingga Rp70 juta sesuai kondisi dan kebutuhan.

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Salah satu penerima manfaat, Gembong Rahmanto, buruh tani asal Dusun Bero, Desa Minggarharjo, mengaku bersyukur dapat menempati rumah yang lebih layak.

Sebelumnya, dia bersama keluarga tinggal di rumah berlantai tanah dengan dinding kayu dan anyaman bambu serta atap genteng yang tidak rapat.

“Saat musim dingin, udaranya masuk karena atap tidak rapat. Apalagi saat hujan, ada tetesan air dari atas dan air dari parit bisa merembes ke lantai tanah sehingga rumah menjadi lembap,” kata Gembong, di Pendopo Kantor Bupati Wonogiri, Kamis (27/8).

Kini, rumah Gembong telah memiliki dinding yang lebih kokoh, lantai keramik, atap yang tidak bocor, serta pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih baik.

“Sekarang, alhamdulillah mendapat rumah baru dari PT Djarum, lebih rapi, dindingnya kokoh, lantainya pun keramik, lalu atapnya sudah bagus dan tidak bocor lagi. Jadi tidur lebih enak, tidak kedinginan, bisa belajar dan beribadah dengan nyaman,” ujarnya.