Djarum Rampungkan Renovasi 12 Rumah di Pati, Sebegini Biaya yang Dikeluarkan

jpnn.com, PATI - PT Djarum merampungkan renovasi dan bangun ulang 12 rumah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) senilai sekitar dari Rp840 juta.

Adapun 12 rumah tersebut terbagi dari tujuh rumah di Desa Purwosari, Kec. Tlogowungu dan lima di Cengkalsewu, Kec. Sukolilo. Setiap rumah mendapatkan bantuan renovasi dan dibangun ulang berkisar Rp70 juta.

Acara seremonial serah terima manfaat berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu (21/10) dengan dihadiri oleh Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto, perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, serta perwakilan kecamatan dan desa penerima manfaat.

Salah satu penerima bantuan, Syaiful Anam, warga Desa Cengkalsewu, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah mengucap syukur. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai penjahit itu mengaku sudah bertahun-tahun tinggal bersama istri dan satu anaknya dalam kondisi rumah kurang nyaman dengan atap rusak, lantai beralas tanah, dan tembok yang terbuat dari anyaman bambu.

"Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Ketika pertama kali mendapat kabar rumah kami mau direnovasi, saya sudah sangat senang. Sampai akhirnya selesai, pastinya makin senang. Sebelum ini kondisi rumahnya kalau hujan ya bocor. Tembok rumah saya itu masih dari gedek (anyaman bambu) lantainya masih tanah. Kalau lagi panas ya sumuk (gerah), kalau hujan itu bocor. kadang-kadang ada ular masuk lewat belakang,” ungkap Syaiful Anam dalam keterangan resmi.

“Dulu anak saya kalau siang jarang tidur karena panas. Tapi sekarang lantainya sudah keramik, dindingnya sudah bataan, atapnya sudah bagus. Sekarang sudah nyaman, anak bisa tidur tenang, lebih enak, lebih layaklah untuk keluarga. Sudah permanen. Terima kasih PT Djarum, Semoga program ini terus berjalan sehingga semakin banyak keluarga yang membutuhkan bisa merasakan manfaatnya," imbuhnya.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan oleh PT Djarum melalui program Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Pati.

Dia berharap inisiatif tersebut dapat terus berlanjut dan mendorong banyak pihak untuk ikut terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.