Djauhari Irawan

jpnn.com - Tidak saya sangka: masih bisa bertemu Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, di Beijing.

Bulan lalu saya baca berita: Presiden Prabowo sudah menunjuk duta besar baru yang akan menggantikannya. Namanya: Irawan Ronodipuro, putra seorang diplomat legendaris Indonesia, M. Yusuf Ronodipuro, pengurus pusat Gerindra.

Memang untuk jabatan duta besar tidak bisa langsung bertugas. Setelah diangkat ia masih harus diusulkan ke pemerintah negara yang akan ditempati.

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Dalam hal Irawan, pemerintah Tiongkok harus lebih dulu menyetujui penempatannya. Itu perlu waktu. Bisa cepat, bisa lambat. Rata-rata perlu proses enam bulan.

Berarti Dubes Djauhari masih akan tetap di Beijing, setidaknya, mungkin, sampai April tahun depan. Oleh karena itu ketika saya dan rombongan pengusaha ke Beijing masih bisa bertemu.

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Ada yang baru di Kedubes RI di Beijing. Kini ada jabatan baru di sana: wakil duta besar. Wanita. Muda. Langsing. Tinggi. I-nyi lima. Namanyi satu kata: Irene.

"Saya lahir di Jayapura," ujar wadubes. Bapaknyi orang Pekanbaru. Ibunyi wanita Jakarta. Dia seorang dokter yang jadi diplomat. Pendidikan S-2 nyi di Universitas Pertahanan: bidang diplomasi pertahanan.