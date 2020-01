Djokovic, Federer, Hingga Coco Gauff Tembus 64 Besar Australian Open 2020

jpnn.com, MELBOURNE - Petenis ranking dua dunia Novak Djokovic melewati ujian berat pada putaran pertama Australian Open 2020 di Rod Laver Arena, Melbourne Park, Melbourne, Senin (20/1).

Juara bertahan Australian Open asal Serbia itu harus susah payah sebelum mengalahkan Jan-Lennard Struff dari Jerman dalam empat set 7-6 (7/5), 6-2, 2-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi dua jam 16 menit (statistis AO).

"Ada banyak tekanan dan banyak emosi berbeda yang terlibat. Saya berusaha mengingatkan diri sendiri untuk tetap hadir dan benar-benar menikmati pertandingan ini," kata pemenang Australia Open tujuh kali ini, yang juga mencatat kemenangan ke-900 dalam turnamen level tour.

Hari pertama Australian Open 2020 kemarin diwarnai kekhawatiran terhadap polusi udara, tetapi malah hujan deras yang memaksa sejumlah pertandingan ditunda dan harus dilanjutkan hari ini.

