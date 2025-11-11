Djony Bunarto Tegaskan Komitmen Astra Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pendampingan berkelanjutan dan pemberdayaan potensi lokal.

Salah satu wujud komitmen tersebut adalah melalui Desa Sejahtera Astra (DSA) Bajawa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang mendorong tumbuhnya ekosistem kopi berkualitas serta usaha produktif berbasis masyarakat.

“Astra meyakini bahwa percepatan kemajuan bangsa dapat dibangun melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Melalui pembinaan yang terstruktur dan kolaboratif, kami mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga masyarakat desa dapat mandiri dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya,” ujar Presiden Direktur Astra, Djony Bunarto Tjondro.

Program pembinaan Desa Sejahtera Astra Bajawa mencakup enam desa, yaitu Naru, Wawowae, Mukuvoka, Ngoranale, Bolonga, dan Bowali.

Melalui pendampingan intensif, lebih dari 200 masyarakat terlibat aktif dalam seluruh rantai nilai kopi, mulai dari budidaya hingga pemasaran.

Program ini berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 67 persen, menciptakan 54 lapangan kerja baru, menyerap 100 persen hasil panen, termasuk yang kini diarahkan ke pasar ekspor Thailand, serta melahirkan dua unit usaha baru dan satu kelompok pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah.

Semangat Kolaborasi Desa Sejahtera Astra Bajawa?di dataran tinggi Flores, semangat perubahan itu terasa nyata.

Para petani tidak hanya mempelajari teknik budidaya dan pengolahan, tetapi juga membangun cara pandang baru bahwa bekerja di desa adalah pilihan masa depan yang berkelanjutan.