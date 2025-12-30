Djony Bunarto Tjondro: Astra Perkuat Dukungan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Astra melalui Nurani Astra terus memperkuat dukungan bagi penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hingga akhir Desember 2025, bersama perusahaan-perusahaan Grup Astra, lebih dari 35.500 paket sembako dan perlengkapan darurat telah disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak di tiga provinsi tersebut.

Selain menyalurkan bantuan logistik, perusahaan-perusahaan Grup Astra juga mendukung upaya penanganan bencana melalui pengoperasian 19 posko bencana sebagai pusat distribusi bantuan dan koordinasi di lapangan.

Posko-posko tersebut dilengkapi dengan akses komunikasi internet darurat untuk mendukung kelancaran penanganan bencana, serta dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara bagi masyarakat dari wilayah terdampak.

Sejak awal bencana terjadi, Nurani Astra turut mendukung upaya penanganan di wilayah terdampak.

Dukungan ini tidak berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi terus berlanjut seiring proses pemulihan yang berjalan.

"Hingga saat ini, fokus utama kami adalah memastikan bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat melalui masa sulit ini serta mendukung pemulihan kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Djony menambahkan bahwa seluruh entitas Grup Astra dan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, terus menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan di lapangan.